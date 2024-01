Die Weltelite des Biathlon-Sports kämpfte im bayerischen Ruhpolding zum 44. Mal um IBU Weltcup Punkte. Das Publikum in der Chiemgau Arena war die ganze Woche mit Begeisterung dabei. Bestleistungen erbrachten auch zwei Hargassner Eco-HK Pelletheizungen mit je 330 kW für die Wärmeversorgung im 3500 Quadratmeter großen Veranstaltungszelt der International Biathlon Union.



Das Zelt war für etwa 1.100 Zuschauer und Helfer und auch für die Küche ausgelegt. Die Chiemgau Arena GmbH Ruhpolding stellte die Beheizung für das Event heuer erstmals von Öl-Warmluft-Modulen auf nachhaltige Biomasse um. Der CO2-Fußabdruck verringerte sich so um mehr als 210 Tonnen. Das soll auch für die kommenden Jahre so beibehalten werden. Verantwortlich dafür ist der Hargassner Premiumpartner, Firma Martin Praxenthaler GmbH aus Traunstein, mit seinem „Hot Cube“.