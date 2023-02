Weiteres Highlight in diesem Preissegment ist die freistehende Wanne aus DuraSolid® in samtiger Optik und Haptik, deren Formsprache sich an den ovalen Aufsatzbecken orientiert. Durch nur 1600mm Länge setzt sie auch kleine Bäder perfekt in Szene.

Außerdem sind Einbauwannen aus Sanitäracryl mit einer Rückenschräge in fünf Größen von 1500x750 bis 1800x800 mm erhältlich. Die Version 1800x800 kann auch mit zwei Rückenschrägen bestellt werden. Für das besondere Wohlfühlerlebnis gibt es die Einbauwannen außerdem als Whirl-Version. Sechs flache, an der Seitenwand angeordnete Wasser-Luft-Düsen erzeugen eine wohltuende Massagewirkung.