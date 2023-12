Jedes cuprolife Rohr von Wieland wird mit einem Verfahren hergestellt, das nach Massenbilanzierungsansatz* 100 Prozent recyceltes Kupfer aufweist. Mit einem durch den TÜV SÜD verifizierten Produkt wie cuprolife sinkt somit perspektivisch der Anteil der Primärmaterialien. Im Gegenzug steigt der Anteil der Sekundärmaterialien wie Schrotte dementsprechend an. Unterstützt wird dies durch Investitionen in zwei Recyclingcenter in Nordamerika und Deutschland, die eine Schlüsselrolle für die Schließung von Wertstoffkreisläufen einnehmen wird. Damit kann Wieland perspektivisch Produkte mit sehr hohem Anteil an recyceltem Material und damit niedrigen CO2-Fußabdruck anbieten.