Die Aperto Pro ist in unterschiedlichsten Raumgegebenheiten einsetzbar: Als Runddusche, Eckeinstieg, in einer Nische oder als pendelbare Drehtür mit Seitenwand. Die Scharniere sind weit nach innen und außen pendelbar, somit kann die Türe in beide Richtungen geöffnet werden. Die Handhabung wird zusätzlich durch einen leichtgängigen Heb-/Senk-Mechanismus unterstützt. Festelemente mit einem schlanken Profil, in Chromoptik oder Schwarz-matt, werden an der Wand befestigt: Das Wandprofil lässt sich auf die Fliese bzw. Wandverkleidung, auf dem Putz oder im Putz wandbündig montieren. Je nach Einbau kann die Duschkabine teilgerahmt oder auch rahmenlos erscheinen. Diese Lösung ist montagefreundlich und ermöglicht es, unebene Wände von bis zu 10 mm beim Einbau auszugleichen. Noch komfortabler wird es mit der optionalen Glasversiegelung TwinSeal - die zweifache Schutzschicht soll das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Schmutz und Kalk minimieren. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten gibt es verschiedene Glasvarianten Echtglas Klar hell über Spiegel bis hin zu verschiedenen Glasmattierungen.