Bei der Lagerung und dem Transport von Obst und Gemüse, ist das richtige CO2 Niveau wichtig, um Früchte frisch zu halten, für die Sicherheit des Lagerpersonals zu sorgen, sowie die Beschädigung von Maschinen zu vermeiden. Weiters kann CO2 in der Getränkeabfüllung in die Umgebung entweichen, deshalb ist es wichtig den CO2 Gehalt in der Luft zu messen, um eine ausreichende Belüftung einzustellen und die Anhäufung von zu viel CO2 zu vermeiden.



Vaisala CO2-Messgeräte, wie z.B. die GMP251 CO2-Sonde, basieren auf der einzigartigen CARBOCAP Technologie, welche für außergewöhnliche Stabilität und Expositionswerte sorgt. Das macht sie äußerst zuverlässig, also zur idealen Lösung für CO2 Messungen in Kombination mit dem Indigo 80 Handmessgerät.



Kann auch Ihre Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie davon profitieren?