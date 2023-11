Auch die Hargassner Geschäftsführer kamen zu Wort:



„Seit jeher ist die Basis unseres Erfolges zu forschen, zu entwickeln und zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler der HTL mit modernen Maschinen und einzigartigen Einblicken in die Entwicklung nachhaltiger Heiztechnologie unterstützen zu dürfen, verstehen wir als große Zukunftschance. Als Global Player ist es für uns existentiell, Mitarbeiter mit führendem technischen Know-how in unserer Firmenzentrale im Innviertel beschäftigen zu können “, so Markus Hargassner. Sein Bruder Anton ergänzte: „Natürlich stehen wir Bewerbungen für geeignete Praktika oder Diplomarbeiten sehr offen gegenüber.“



Mit diesem Schlusswort beim Eröffnungsabend startete die Kooperation zwischen der HTL Braunau und Hargassner Heiztechnik in die nächste Phase für die Zukunft des Heizens und der technischen Ausbildung in der Region.