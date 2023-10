Dort arbeitete man in der Woche vor dem Event intensiv. Der gesamte Schauraum mit über 500 Quadratmetern wurde geräumt und ein Großflächen-Fotostudio aufgebaut, damit man an fünf getrennten Sets im Akkord fotografieren, fitten und stylen konnte. Zusätzlich baute Hargassner rund 250 Quadratmeter Schulungsräume in drei Filmstudios für Werbepartner und die FIS um. Zeitgleich wurden mehr als 20.000 Bekleidungsteile auf 90 Paletten in die Energy World angeliefert und zusammen mit dem ÖSV-Team für die Ausgabe am Samstag vorbereitet.

„Wir sind so unglaublich stolz, diesen großartigen Event zum Start in die neue Weltcupsaison ins Innviertel holen zu dürfen. Die Begeisterung für den Wintersport ist in unserer Familie seit Generationen groß. Wir teilen als ÖSV-Partner mit unserer Sponsoringinitiative, der Hargassner Family Sports, und als Unternehmer dieselben Werte, die auch für den sportlichen Erfolg notwendig sind“, so Markus und Anton Hargassner in einem gemeinsamen Statement.



Dieser offizielle Kick-Off in die neue Saison startete um 7:40 Uhr früh mit der Akkreditierung in der Hargassner Lobby und der Ansprache der ÖSV Präsidentin, Roswitha Stadlober. Sie dankte den langjährigen Ausstattern und Partnern für die perfekte Organisation und ergänzte: „Die Einkleidung ist ein symbolischer Start in die hoffentlich erfolgreiche Saison“.