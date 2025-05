Entgeltliche Einschaltung

Smart Select : Entwässerungsplanung leichtgemacht

Lesezeit: weniger als eine Minute

Die KESSEL AG stellt TGA-Fachplanern mit dem neuen PlanerPortal einen digitalen Service für Entwässerungslösungen zur Verfügung, der in allen Projektphasen schnell und zielgerichtet weiterhilft. Inhalt, Aufbau und Navigation des Portals wurden konkret an den Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet. So erhält der Planer auf seiner Suche nach der passenden Lösung für ein Bauprojekt Unterstützung im Portal, über eine Beratung vom Kundenservice oder durch das Planerteam von KESSEL.