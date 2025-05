Feilen, Bohrer, Senker, Reibahlen, Drehwerkzeuge, Fräser und Nerven aus Stahl waren das Handwerkzeug der besten Metallbau-Rookies des Landes. 29 Nachwuchstalente traten in praktischen und theoretischen Prüfungen in drei Kategorien gegeneinander an. In diesem spannenden Wettbewerb durfte sich Hargassner Heiztechnik aus Weng im Innkreis nun das vierte Mal in Folge freuen, seine Auszubildenden auf dem Podium zu sehen. Der doppelte Erfolg zeugt wieder einmal von der hohen Qualität der schon mehrfach ausgezeichneten Hargassner Lehrwerkstatt in Weng im Innkreis.