Bereits mehrfach wurde die Hargassner Lehrwerkstatt für ihre herausragende Qualität mit dem ineo-Award ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt das Innviertler Unternehmen mit Sitz in Weng im Innkreis jetzt bereits zum zweiten Mal nach 2022 die Auszeichnung als Nr. 1 Lehrbetrieb in Österreich – feierlich verliehen im Rahmen der Best of Talent-Gala im Saal der Wirtschaftskammer.