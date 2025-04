Am Stand warten auch die in der zweiten Jahreshälfte 2024 eingeführten Innovationen: So der neue Hargassner Nano-PK 38-65 Pelletkessel für mittlere Leistungswerte von 38 bis 65 kW. Dieser bringt die moderne Nano-Pellet-Technologie in den Gewerbebereich, Wohnbau und in öffentliche Gebäude. Einzigartig ist auch der kompakte Kombikessel Smart-Duo 17-30. Er besitzt eine Zwei-Zonen-Brennkammer für Pellets und Scheitholz.

Kunden mit höchstem Wärmebedarf erfahren beim Hargassner Industry Team alles zu Industrieheizungen wie über die starken ECO-HK Hackschnitzelkessel oder die mächtigen Powerpakete MAGNO bis 2,5 MW oder in Kaskade sogar bis 10 MW – zum Beispiel für Großanlagen in Containern, Kaskadenlösungen, Projekte für Nah- oder Fernwärme oder für kraftvolle Trocknungsanlagen für Heu und Futtermittel für die Landwirtschaft. Diese kraftvollen Kessel sind auch ideal für Gewerbe, Hotellerie und Kommunen.