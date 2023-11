Biomasse ist in aller Munde und soll auch in aller Heizräume! Um die Energiewende zu schaffen, ist vor allem Holz eine zentrale Säule auf dem Weg. Biomasse Pionier Hargassner bietet Heiztechnologie mit nahezu 40 Jahren Erfahrung. Vollautomatische Holzzentral-Heizkessel für Pellet-, Stückholz und Hackgut sowie Industrieheizungen für wirklich großen Wärmebedarf gehören zur Kernkompetenz.

Besonders auf dem Deutschen Markt herrscht ein sehr hohes Interesse für Industrieheizanlagen über 200 kW für Gewerbe, Landwirtschaft, Tourismusprojekte, Industriebetriebe, Nahwärmenetze etc. Daher sucht Hargassner im Westen der Bundesrepublik von Schleswig-Holstein über Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg Vertriebsmitarbeiter im Außendienst für Industrieheizanlagen. Gerne mit abgeschlossener technischer Ausbildung jeglicher Art und auch Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen mit Berufserfahrung in der HLK Branche, Gebäudetechnik oder ähnlichem Umfeld sind willkommen.

Hargassner Heiztechnik wendet sich dabei an Interessierte mit viel Eigeninitiative, die gerne beim Kunden vor Ort sind und mit diesem individuelle Lösungen entwickeln. Das in enger Abstimmung mit dem internen Projektierungsteam in der Hargassner Zentrale im oberösterreichischen Weng im Innkreis. Die Vertriebsmitarbeiter begleiten die Projekte bis zur Anlagenübergabe und ergreifen auch zielgerichtete Maßnahmen zur Auftragsgewinnung z. B. bei öffentlichen Ausschreibungen.

Wenn sich das für Sie spannend anhört, finden Sie mehr dazu auf:

https://www.hargassner.com/de-de/jobprofil/vertriebsmitarbeiter-im-aussendienst-industrieanlagen-m-w-d/