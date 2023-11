Preisverleihung beim Biomassetag

Bei der Preisübergabe beim 24. Österreichischen Biomassetag in Wieselburg am 8. November erfolgte die Preisverleihung an alle ausgezeichneten Projekte durch den Geschäftsführer des Österreichischen Biomasseverbandes, Christoph Pfemeter. Die Auswahl der Siegerprojekte unter rund 100 eingereihten Umsetzungen erfolgte von einer Fachjury unter dem Vorsitz von Dr. Josef Rathbauer, BLT Wieselburg.

„Dieser Preis beweist, dass Pellet-Zentralheizungen ihr Potential an Einsatzmöglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft haben. Besonders so kleine Kessel wie der Nano-PK können sich auch dort bewähren, wo eigentlich sehr wenig Platz vorhanden ist – also auch in Hausfluren, Nischen oder sogar in engen Maschinenräumen von Schiffen. Damit hebt sich der Nano-PK deutlich von wuchtigen Kellerheizungen ab“, freut sich auch Markus Hargassner, Geschäftsführer Hargassner Heiztechnik, über die Verleihung des Holzenergiepreises.



Mehr dazu: https://www.biomasseverband.at/holzenergiepreis/