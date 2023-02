Die neuen Wärmepumpen der S-Serie können drahtlos mit Heimanwendungen kommunizieren, darunter mit Temperatur-, Feuchte- und CO2-Sensoren. Per Wettersteuerung wird die Wetterprognose für die nächsten vier Stunden berücksichtigt und die berechnete Heizkurve optimiert, was zur Erhöhung der Anlageneffizienz beitragen soll. Mit „Smart Control“ wird eine Brauchwasserbedarfsermittlung erstellt, welche den bisherigen Verbrauch erlernt und die Temperatur im Brauchwasserspeicher so anpasst, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Zusätzlich können Wärmepumpen laut Hersteller mit Hilfe der KNV Strompreisautomatik bis zu einem Drittel günstiger betrieben werden: Die Software erkennt 24 Stunden im Voraus, zu welcher Tageszeit der Strom am günstigsten ist und verlegt die Betriebszeiten der Wärmepumpe in dieses Intervall.