Hochwertige Kupferrohre nach EN 12735-1 für maximale Reinheit. K65-Rohrsystem: Für CO₂-Kälteanlagen bis 130 bar – sicher und wirtschaftlich.

Cuprolife: 100 % recyceltes Kupferrohrsystem – nachhaltig für die Haustechnik.

Wir verstehen, was Installateure brauchen: Verlässliche Produkte, schnelle Lieferungen und praxisnahe Unterstützung. „Unser Team denkt mit, packt an und sorgt für reibungslose Abläufe“, so Oswald Buxbaum, Geschäftsführer von Wieland Moellersdorf.