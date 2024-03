Genauso spannend ist der neue Pelletkessel Nano-PK 38-65 kW für den mittleren Leistungsbereich. Dieser bringt die moderne Nano-Pellet-Technologie in den Gewerbebereich, Wohnbau und in öffentliche Gebäude. Einzigartig ist auch der kompakte Kombikessel Smart-Duo 17-30 kW. Er besitzt eine 2-Zonen-Brennkammer für Pellets und Scheitholz und ermöglicht dadurch einen krisensicheren und kostengünstigen Betrieb. In beiden Geräten ist optional ein „eCleaner“ integrierbar. Dieser reduziert Feinstaubwerte auf ein Minimum. Die Heizkessel bestechen außerdem mit modernem Design und äußerst geringem Platzbedarf. So lassen sie sich ideal in jedem Heiz- oder Technikraum verbauen.