Entgeltliche Einschaltung

Wieland : Neuer Name, bewährte Qualität: Supersan® wird zu cuprolife®

Lesezeit: weniger als eine Minute

Das bewährte Kupferrohr Supersan von Wieland, hat einen neuen Namen: cuprolife. Dabei bleibt alles, was Sie an Supersan geschätzt haben, gleich – nur der Name ändert sich. cuprolife steht weiterhin für höchste Qualität, 100 % Kupfer und sauberes Trinkwasser. Die Rohre sind langjährig beständig, in Standardabmessungen laufend auf Lager und werden mit fortschrittlicher Produktionstechnik hergestellt.