Raumklimaspezialist Zehnder hat ein neues Einhängesystem für Metalldecken zur Beheizung und Kühlung entwickelt. Mit dem System HO500 lassen sich Zehnder Klimadecken in verschiedenen Aktivierungsvarianten ohne sichtbare Unterkonstruktion in unterschiedlichsten Gebäudearten installieren. Die einzelnen Deckenmodule können spannungsfrei und formschlüssig überlappend in die Systemschienen eingehängt werden.