Die Wiener Stadthalle hat wieder vibriert! Wenn Tennisgiganten Besucherrekorde brechen, dann auch, weil Hargassner ihnen vorher richtig eingeheizt hat. Man könnte auch sagen: „Spiel-Satz-und-Sieg“ für nachhaltige Heiztechnik. Der Innviertel Biomasse-Spezialist zeigte als „Offizieller Partner“ mit einem energetischen Aufschlag, wie man die Tennis-Weltelite auf Betriebstemperatur bringt.

Wenn internationale Tennisstars aufwärmen wollen, fahren sie am besten nach Österreich. Denn beim Erste Bank Open ging es heuer schon im Vorfeld heiß her. Das 2200 m2 große Tenniszelt am Wiener Heumarkt wurde ausschließlich mit nachhaltiger Hargassner Pellet-Technologie erwärmt. Hargassner heizte so den Sportlern – CO2-neutral, besonders günstig und mit einem regionalen Komfort-Brennstoff – ordentlich ein.