Das Hotel lädt seine Gäste in eine Oase der Ruhe ein. Mit Balkon und Blick in den umliegenden Wald bietet das Appartement 47 einen echten Rückzugsort – weit weg von der permanenten Erreichbarkeit und der Schnelllebigkeit des Alltags. Im Retro-Schick Charme gestaltet beherbergt das Appartement einen „Offline Raum“: Der Vintage-Lifestyle wird hier mit Ausstattungselementen wie einem Röhrenfernseher, Plattenspieler mit Vinyl Platten oder einer Schreibmaschine realisiert. Eine Bar stellt das Herzstück des Appartements dar – als „Kupfer Bar“ in Anlehnung an die Brennblasen, in denen der edle Wacholder-Schnaps von Monkey 47 gebraut wird.