„Das vergangene Geschäftsjahr war für uns alle in jeder Hinsicht eine Herausforderung“, sagt Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR. Man habe aber die benötigte Infrastruktur für den Baubetrieb aufgestellt, mit dem Zukunftsprogramm PORR 2025 starte man in ein positives Jahr 2021. „Gepaart mit unserer neuen Strategie Green and Lean stehen wir bereits in der Zukunft", führt Strauss weiter aus.

Die PORR möchte als eines der führenden Bauunternehmen den Wandel zur Klimaneutralität aktiv gestalten. Aus dem Know-How des Unternehmens und den Herausforderungen der Zukunft wurde in den letzten sechs Monaten die neue Strategie „Green and Lean“ erarbeitet: Man möchte klimaneutrale Bauprojekte, smarte Technologien und Partnership-Modelle für eine ganzheitliche Zusammenarbeit forcieren. Und mit Lean Ansätzen im Management und Lean Design und Construction auf Projektebene modern und effizient steuern. „Sowohl die Energiewende als auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die enorme Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist die Domäne der PORR. Diese Entwicklung wird in den nächsten Jahren weiterhin einen hohen Auftragsbestand sichern“ so Strauss.