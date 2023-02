Die bisher verfügbaren Systeme messen entweder einen Druckabfall in der Wasserleitung oder die Feuchtigkeit an einzelnen Punkten. Das neue Optidry RM1 hingegen misst die Feuchtigkeit als einziges System in der gesamten Fläche: Dazu wird beim Bau oder der Sanierung ein Sensorband auf dem Rohboden verlegt. „Die ausgelesenen Daten zeigen den Feuchtigkeitsverlauf und erlauben eine schnelle Alarmierung, um große Folgeschäden zu verhindern“, schildert Daxer.

Das Modul selbst kann in einer Unterputzdose an der Wand oder an einem Möbelstück montiert werden und schlägt mit einem Piepston und blinkendem Licht Alarm. Die Daten lassen sich, wie in komplexen Smarthome-Systemen üblich, via Bluetooth auslesen. Eine eigene App liefert eine Benachrichtigung und Visualisierung aufs Smartphone. Mit der Feuchtigkeitsmessung in der Fläche habe man ein Alleinstellungsmerkmal, so Daxer über die Marktchancen für sein neues Produkt. Beim Vertrieb in Österreich und der Schweiz setzt Optidry auf Bauunternehmen, Bauträger, Installateure, Elektriker und andere Handwerker. Den Vertrieb in Deutschland hat die Approno Systeme übernommen.