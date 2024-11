MEPA hat sich bei dem Air-WC bewusst für eine Abluftlösung entschieden – unangenehme Gerüche werden direkt am Ort der Entstehung zuverlässig beseitigt. Andere Lösungen leiten oftmals die Luft lediglich durch einen Filter wieder zurück in das Bad (Umluftprinzip). Das Air-WC führt die belastete Luft vollständig aus dem Raum. Dieses Prinzip, das auch bei Dunstabzugshauben in der Küche bevorzugt wird, bietet eine konsequente Hygiene und stets frische Luft. Außerdem kommt das Air-WC ohne Filter aus – und damit auch ohne Folgekosten aufgrund von Filterwechsel oder Wartung.