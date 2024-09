Der Frühschoppen am Sonntag mit 35 Musikern der Trachtenmusikkapelle Weng lieferte Stimmung für alle Anwesenden. Sogar Seniorchef Anton Hargassner dirigierte persönlich auf der Bühne. Danach folgten Talks und Autogrammstunden mit den ÖSV-Skisprungstars wie Philipp Aschenwald, Jaqueline Seifriedsberger, Daniel Tschofenig und Julia Mühlbacher.

Das Holz-Glücksrad lief bereits am Samstag heiß, denn mehr als 2.000 Besucher erdrehten insgesamt 14,5 Tonnen Pellets sowie knapp 2.000 weitere Preise. Bei „Nimm so viel du tragen kannst“ schulterte der stärkste Gewinner acht (!) 15-Kilo-Säcke Pellets. Im Betriebsrestaurant „Kesselstube“ wurden 8000 Häppchen zur Verkostung ausgegeben. Die ausgezeichnete gastronomische Versorgung, von Veggie-Burgern über Hendl und Pizzen bis hin zu hausgemachten Torten und Bauernhof-Eis, begeisterte alle Anwesenden. Der Erlös ging zu 100 % an die umliegenden Vereine und Hofläden, die die Bewirtung übernommen hatten.

Regionale Hofläden und Gastronomen präsentierten naturnahe Gerichte und Bio-Varianten. Apropos „naturnah“: Natürlich wurde auch an die jungen Gäste gedacht. Sie konnten den Energiewald gemeinsam mit einer Waldpädagogin mit allen Sinnen entdecken, kleine Kunstwerke aus frischem Holz in der Jurte des Grünholzmobils basteln und eine Runde mit dem Upcycling-Karussell drehen. So wurde die Hausmesse auch für die Kleinen zu einem Abenteuer. Ganz Mutige versuchten sich an der mobilen Skisprungschanze K1.