Zusätzlich verlangt die Transformation der Energiesysteme zum Smart Grid, dass Anlagen intelligent miteinander vernetzt werden. Immer mehr Unternehmen werden mit Anfragen aus dem Energiebereich konfrontiert sein und sich diesem Wandel schneller und flexibler als bisher anpassen und Lösungen permanent weiterentwickeln müssen.



Neue Strategien sind deshalb gefragt. Dafür hat Rittal mit der Gründung der Geschäftseinheit „Energy & Power Solutions“ sein über Jahrzehnte in einer Vielzahl an erfolgreichen Projekten gesammeltes Know-how in der Energiewirtschaft gebündelt. „Wir haben sehr viel Erfahrung im Energiesektor. Unsere Kunden im Maschinenbau und in der Industrie nutzen unser Wissen längst, weil es ihnen viele Vorteile bietet. Mit diesem Wissen wollen wir uns noch mehr bei den Energieerzeugern und Netzbetreibern einbringen“, erklärt Christoph Unger und setzt fort: „Wir bieten ein standardisiertes Baukastensystem und damit sehr viele Vorteile im Aufbau, in der Konstruktion, aber genauso in der Planung. Durch unsere standardisierten, normgeprüften und zertifizierten Lösungen können Anlagen später auch leicht erweitert werden. Das ist in der Energieversorgung ein absoluter Vorteil und Mehrwert.“