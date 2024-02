Entgeltliche Einschaltung

SPOBIS Conference : SPOBIS Award für Nachhaltigkeit im Sport: Hargassner mit hervorragendem dritten Platz ausgezeichnet !

HARGASSNER Heiztechnik wurde im Rahmen der SPOBIS Conference 2024 Ende Januar in Hamburg mit dem Award für Nachhaltigkeit im Sport ausgezeichnet. Das Vorzeigeprojekt „Nachhaltiges Heizen am Kulm“ belegte den dritten Platz in der Kategorie „Venue & Event“. Diese Auszeichnung unterstreicht die internationale Relevanz von innovativen Biomasse-Heizlösungen für große Sport-Events.