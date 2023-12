Den Zugang zu dem gemeinsamen Kompetenzpool betreffend Arbeitszeitmodellen und familienfreundlichen Maßnahmen kann Hargassner zukünftig zum Vorteil der Beschäftigten nutzen. Aber schon bisher wurden im Unternehmen zahlreiche Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf umgesetzt. Die neue Zertifizierung soll bestehende Maßnahmen stärken und zusätzliche Initiativen starten, wie die Einrichtung einer ganzjährige Kinderbetreuung ab Herbst kommenden Jahres.

„Wir erhoffen uns eine gestiegene Attraktivität besonders auch für weibliche Mitarbeiter. Unser Bestreben ist es, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im eigenen Haus eine kinderfreundliche und flexible Betreuungslösung zu ermöglichen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken und die Rückkehr in den Berufsalltag zu erleichtern“, so Tabea Braunsberger, HR-Managerin bei Hargassner.



Am Ende profitieren die Beschäftigten einer mit dem Gütesiegel „Beruf und Familie“ ausgezeichneten Firma selbst am meisten. Sie zeigen im Vergleich mit nicht zertifizierten Unternehmen eine um 80 % gesteigerte Mitarbeiterbindung und um 24 % höhere Motivation.

