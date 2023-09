Mit der anwesenden Hargassner Geschäftsführung, den Brüdern Markus und Anton Hargassner, drehten sich die Gespräche sofort um die Energiewende. Für Bundeskanzler Nehammer war es ein besonderes Anliegen, mit dem Technologieführer im Bereich der Biomasse-Heizungen, die Möglichkeiten und Chancen zu besprechen bzw. auszuloten.

Es wurden auch Details zum geplanten EWG - Erneuerbare-Wärme-Gesetz - angesprochen. Markus Hargassner bestätigte die Wichtigkeit dieses Gesetzes, weil Kunden dadurch Planungssicherheit erhielten. Auch das Erreichen der notwendigen Klimaziele würde beschleunigt. Bruder Anton Hargassner jun. bestätigte dem Bundeskanzler, dass genügend Holz zur Umsetzung der gesteckten Ziele in Österreich vorhanden sei.

„Wir sind auf den wichtigen Messen Österreichs präsent, um genau solche Gelegenheiten zu nutzen und das Bewusstsein für ökologisches Heizen zu stärken. Das können wir am besten im Dialog mit den Menschen. Für die Klimaziele Oberösterreichs benötigt man bereits 2030 neunzig Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen. Biomasse wird neben Sonnenenergie oder Wind eine der zentralen Säulen auf diesem Weg sein“, so Anton und Markus Hargassner in einem gemeinsamen Statement.