Das besondere an der neuen Lösung von Artweger ist eine hochgezogene Duschwanne, die dreiseitig als Badewanne geformt ist. Die bis zum Boden offene Zugangsseite ermöglicht einen einfachen und barrierefreien Einstieg in den Duschplatz. Wer sich fürs Baden entscheidet, setzt das mitgelieferte Schott in die Wanne ein. Eine durchgehende Dichtung am Schott sorgt für ein sicheres Badevergnügen.



Durch das gerade abschließende Schott wird der Wannenraum optimal ausgenutzt, Joice bietet Wannenlängen von 150 cm und 160 cm. Die Wannenbreite von 85 cm lädt zum Entspannen beim Baden und Duschen ein. Und mit verschiedenen Frontfarben ist die Joice auch optisch ein Highlight im Badezimmer.



Die optionale Artclear Glas-Veredelung erleichtert die Reinigung des Duschglases zusätzlich. Die Duschwanne ist mit einer Sanitäracryl-Oberfläche versehen, eine hochgezogene Wanne vermeidet außerdem lästige Ecken und Kanten zwischen Boden und Wänden – so können sich dort die üblichen Schmutz- und Kalkreste gar nicht erst ansammeln.