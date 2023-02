Bernhard Karlsberger übernimmt mit April 2022 die Ressortleitung Strategischer Einkauf beim Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter. Das Ressort war zuvor direkt bei der Geschäftsführung angesiedelt. Der 54-jährige Oberösterreicher war seit Dezember 2001 bei Hansa – einem Tochterunternehmen der Oras Gruppe – als Country Manager tätig.



„Mit Bernhard Karlsberger als neuer Ressortleiter setzen wir auf „back to the roots“, sagen die Holter Geschäftsführer Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter. Karlsberger hat seine berufliche Laufbahn nämlich im Jahr 1983 bei dem Familienunternehmen als Großhandelskaufmann begonnen. „Wir kennen Bernhard Karlsberger als werte- und lösungsorientierten Menschen, dem Fairness, Partnerschaft und Offenheit besonders wichtig sind. Diese positiven Eigenschaften haben wir auch als Geschäftspartner sehr an ihm zu schätzen gelernt“, so die Geschäftsführung.