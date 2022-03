Odörfer: Personelle Verstärkung für Energie- und Umwelttechnik

Mit Jürgen Wiener in Graz und Dietmar Schreiber in Klagenfurt verstärkt die Odörfer Haustechnik ihre Kompetenz in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik. Dem Heizungsteam der Niederlassung in Klagenfurt gehört seit Kurzem Dietmar Schreiber an, in Graz kümmert sich ab sofort auch Jürgen Wiener um die Anliegen der Installateurpartner*innen.