Der Nano-PK zeichnet sich durch eine kleine und kompakte Bauweise aus und benötigt so gerade mal 0,45m² Platz. Die moderne Optik in weiß hebt ihn von den klassischen ‚Kellerheizungen‘ ab und sorgt dafür, dass die Heizung sich auch optimal in Technikräumen, Nischen oder anderen Räumen abseits des Kellers verbauen lässt. Der vollautomatische Betrieb (Zündung, Entaschung, Reinigung, etc…) bringt dem Kunden eine äußerst komfortable Heizung vom ersten Heiztag an.