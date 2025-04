Die Zukunftsmärkte sind für Gleitsmann in zwei Bereichen zu finden: Zum einen High-End-Anwendungen für anspruchsvolle Umgebungen wie etwa der Pharmaindustrie, in Krankenhäusern, in der Lebensmittelproduktion oder in Rechenzentren. Zum anderen aber auch standardisierte Kompaktlösungen für Büros, Kindergärten und Schulen, mit denen der hygienische Luftwechsel ohne großen Aufwand sichergestellt werden kann.

In der Sanierung von Lüftungsanlagen und der Optimierung des Betriebs mittels KI-Lösungen sieht Mathias Gleitsmann zudem große Potenziale, die Trox in den kommenden Jahren verstärkt heben wird.

