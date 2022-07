Bei Artweger wird personell umstrukturiert: Nachdem Artweger-Entwicklungsleiter Wolfgang Zierler in den Ruhestand ging, übernahm der bisherige Produktmanager Michael Walkoun mit Juli die Produkt-Neuentwicklung beim Produzenten von Duschabtrennungen aus Bad Ischl. Gleichzeitig trat Franz Gschwandtner die Stelle als Produktmanager an.



Walkoun ist gelernter Maschinenbauingenieur und hat nach Stationen als Konstrukteur und Projektleiter im Fassadenbau und bei einem Autozulieferer sowie Entwicklungsleiter bei einem Flugzeugzulieferer zuletzt das Produktmanagement bei Artweger geleitet. Seine Position als Produktmanager übernimmt Franz Gschwandtner, gelernter Techniker und langjähriger Artweger-Mitarbeiter. Als bisheriger Projektleiter für Neuentwicklungen und stellvertretender Leiter der Produktentwicklung verfügt er bereits über profunde Kenntnisse des Sanitärmarkts.



„Es freut uns sehr, dass wir zwei absolute Schlüsselpositionen im Unternehmen mit eigenen Mitarbeitern besetzen können. Das zeugt von der Qualitätsdichte in unserem Team“, so Gerhard Aigner, Geschäftsführer von Artweger.