Genug Platz für alle, egal wie groß das Bad ist: Villeroy & Boch weiß, was Familien wollen. Für die Komplettbadkollektion Subway 3.0 hat der Badspezialist seine geballte Keramikkompetenz in die Waagschale geworfen. Das Ergebnis ist eine langlebige und nachhaltige Kollektion. Das fängt bereits beim Waschplatz an. Um das morgendliche Gedränge und Geschubse vor dem Waschbecken so gut es geht zu entzerren, eigenen sich geräumige Varianten bis hin zur Doppellösung mit einer Breite von 1,3 Metern. Wenn das der Platz im Badezimmer nicht hergibt, bietet Subway 3.0 auch kompaktere Waschtische mit überraschend großzügiger Nutzfläche. Immer mit dabei: Extratiefe Becken, breite Ablageflächen und auf Wunsch CeramicPlus für eine leichte Reinigung.

