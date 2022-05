Komfort und Sicherheit for all

Für viel Bewegeungsfreiheit

Baduscho bietet mittlerweile acht Serien an, die barrierefrei oder wahlweise mit einer gratis Schwallleiste geliefert werden: Joy, Visi­ on, Modde, Soul (am Bild), Spirit S1, Serie 3000 (Flügeltürvariante) und New Basic. Auch die neue Serie Bliss, die im Mai auf den Markt kommt, bietet diese Wahlmöglichkeit.

Foto: Baduscho