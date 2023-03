Die WC-Betätigung TECEsolid ist seit kurzem in Metall- und Strukturoberflächen erhältlich. Damit will sich der Klassiker neben dem halböffentlichen Bereich nun auch designorientierte Einsatzbereiche erschließen.





Mit vier neuen, gebürsteten Reliefoberflächen - darunter mit Graphit und Nickel zwei Varianten in Linienstruktur sowie mit Messing und Bronze zwei weitere Ausführungen in Rautenstruktur - greift TECE ein aktuelles Designthema auf, das sich bei Armaturen und Bad-Accessoires großer Beliebtheit erfreut. Durch die reliefartige Struktur sind diese Oberflächen haptisch angenehm und signalisieren gleichzeitig optisch Robustheit. Die neuen Strukturoberflächen ergänzen das bereits bestehende Kernsortiment in Edelstahl, Chrom glänzend, Weiß matt, Weiß glänzend und Schwarz matt.