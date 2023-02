„Wir setzen bei unseren Produkten sehr stark auf Eigenentwicklungen. Durch eine Produktionstiefe von 90 Prozent haben wir auch eine extrem starke Kontrolle über die einzelnen Fertigungsschritte bei uns im Haus. Hinzu kommen aufwändige Qualitätskontrollen, die unseren hohen Qualitätsanspruch an jedem Punkt der Produktionskette unterstreichen", erklärt Dirk Heinrich, Leiter Qualitätsmanagement bei Telenot. Bereits im Jänner dieses Jahres wurde dem Hersteller von elektronischer Sicherheitstechnik vom Wirtschaftsmagazin Focus eine „Exzellente Kundenberatung“ bestätigt und die WirtschaftsWoche zeichnete Telenot beim Ranking der 3.500 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands 2021 zum vierten Mal aus. „Was uns sehr freut und an die jüngste Auszeichnung für Kundenwertschätzung anschließt, ist, dass wir kürzlich von einem Stützpunktpartner für die beste technische Hotline ausgezeichnet wurden“, so Martin Unfried, Niederlassungsleiter von Telenot Österreich.