Nach der Detailauswertung der einzelnen Technologien geht der Report von Digital findet Stadt auch auf die Einschätzung ihres Mehrwerts ein. Für die befragten Unternehmen stehen dabei die Reduktion der Fehleranfälligkeit, die Zeitersparnis und die Steigerung der Planungs-, Ausführungs- und Datengüte an oberster Stelle. Die Reduktion der Fehleranfälligkeit spielte für die Befragten insbesondere bei BIM, CDEs und 3D-Erfassungssystemen eine wichtige Rolle. Zeitersparnis wurde vor allem bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz, 3D-Erfassungssystemen und BIM als Vorteil erwähnt. Die Steigerung der Planungs-, Ausführungs- und Datengüte kam bei BIM, 3D-Erfassungssystemen und CDEs als Vorteil zum Tragen.

Gleichzeitig gehen auch Herausforderungen mit der Einführung neuer Technologie einher, allen voran ein aufwendiger Kompetenzaufbau, der Mangel an Fachpersonal sowie eine aufwendige Implementierung in Unternehmensprozesse. Der Kompetenzaufbau wird im Zusammenhang mit BIM, KI und IoT als größte Herausforderung benannt, das fehlende Fachpersonal wird im Bereich BIM, Robotik und KI besonders bemängelt. BIM, CDEs und KI gelten bei den Befragten als aufwendig bei der Implementation.



Was außerdem auffällt: Für diesen Report wurden die Befragung erstmals um ihre Einschätzungen zur künstlichen Intelligenz gebeten. Dort zeigt das Ergebnis die größte Diskrepanz zwischen der Einschätzung der eigenen Kompetenzen und dem beigemessenen Potenzial. Während 35 Prozent der Befragten ein sehr hohes Potenzial in KI sehen, schätzt nur ein Prozent der Befragten die eigene Kompetenz in diesem Bereich als sehr hoch ein.