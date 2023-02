Dieses Modell ist die Standard-Hocheffizienzpumpe für den Austausch ungeregelter Pumpen – inklusive komfortabler Installation. Die Wilo-Yonos MAXO plus ist die Hocheffizienzpumpe für den Austausch ungeregelter Standardpumpen bei Heizungs-, Klima-, Kälte- und Trinkwasseranwendungen in größeren Gebäuden. Und dank ihrer Standard-Funktionen mit dreierlei Betriebsmodi und dem grünen Knopf ist sie einfach in Betrieb zu nehmen und zu bedienen.