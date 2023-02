Bereits zum elften Mal hatte die ARGE Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme den ETHOUSE Award für energieeffiziente Sanierungen in Österreich ausgeschrieben. Unter dem Vorsitz von Architektin Renate Hammer vom Institute of Building Research & Innovation evaluierte die Experten-Jury in einer Online-Sitzung die eingereichten Gebäudesanierungen. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf Energieeffizienz, Innovation, architektonischer Umsetzung & Ästhetik, sowie auf dem richtigen Umgang mit dem Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

„Die Einreichungen zeigen eine ausdifferenzierte Materialwahl und Konstruktionsmethoden in der thermischen Sanierung“, resümiert die Jury-Vorsitzende. Etliche Projekte würden nicht nur konsequent die „Gebäudeperformance im Sinne unserer Klimaschutzziele" unterstreichen, sondern auch zeigen, wie relevant die Gebäudesanierung für eine gelingende Baukultur sei, so Hammer weiter. Die Nominierten haben noch ein Merkmal gemeinsam: In keinem Objekt ist Gas- oder Ölheizung installiert.

Details zu den Leuchtturm-Projekten für einen energieeffizienter Gebäudebestand: