Angesichts einer vernetzten und mobilen Klientel ist heutzutage auch die High-End-Hotel- und Luxusimmobilienbranche zur digitalen Transformation verpflichtet: Die Luxushotellerie muss Dienstleistungen anbieten, die den Erwartungen ihrer Kunden entsprechen und gleichzeitig ein einzigartiges Wohnerlebnis bieten. Unter der Leitung der SBM-Gruppe begannen 2012 im Hôtel de Paris daher umfassende Renovierungsarbeiten. Das Ziel: Den neuen Kundenerwartungen, insbesondere mit Blick auf die Digitaltechnik, bestmöglich gerecht zu werden. In dem Bestreben, möglichst einfach zu handhabende Werkzeuge zur implementieren, beauftragte die SBM-Gruppe Schneider Electric mit der Installation einer Lösung auf Basis von EcoStruxure Building Operation, die auch die Gebäudesteuerung SmartX beinhaltet. In jedem der 208 Hotelzimmern, sowie in den Luxuswohnungen des One Monte-Carlos lassen sich nun Klimaanlagen und Heizungen unkompliziert über die Schneider-Plattform regulieren. Zusätzlich kommen in beiden Objekten Wiser for KNX Multiprotokoll-Controller zum Einsatz, die eine Verbindung verschiedener Standards und Protokolle für Hausautomation und Energieverbrauchsmessung ermöglichen. Dank der KNX-Lösung sorgt Wiser in Monte-Carlo für einen optimalen und effizienten Betrieb von Beleuchtung und Vorhängen. Auch das Raumambiente kann so problemlos an die individuellen Bedürfnisse und Stimmungen der Bewohner angepasst werden.

„Um den Erwartungen unserer anspruchsvollen Kundschaft besser gerecht zu werden, haben wir im Jahr 2012 mit der umfassenden Umgestaltung des Hôtel de Paris begonnen. Die Wahl des Technologiepartners fiel dabei auf Schneider Electric, die mit der Installation der elektrischen Lösungen beauftragt wurden. In der Tat ist eine 100 prozentig zuverlässige Elektroinstallation für Einrichtungen wie die unseren unerlässlich: Die Lösungen von Schneider Electric haben unsere Erwartungen dabei vollumfänglich erfüllt. Bereits heute können wir die Lösungsvorteile sowohl im Hinblick auf die Steuerung unseres Energieverbrauchs als auch in Bezug auf das Gebäudemanagement klar messen", sagt Luc Leroy, Project Manager bei Monte-Carlo SBM.

„Wir freuen uns, mit der SBM-Gruppe zusammenzuarbeiten. Mit unseren innovativen, nachhaltigen und evolutionären Technologien verfolgen wir stets das gleiche Ziel: Wohnungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Bewohner in Bezug auf Komfort und Nutzung angepasst sind. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die es ermöglichen, verschiedene Anschlussebenen zu installieren, um lebenswerte, ästhetisch ansprechende und vor allem intelligente Innenräume zu bieten", kommentiert Olivier Delépine, Vice President Buildings & Channels bei Schneider Electric France.