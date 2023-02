Das Österreichisches Schulungszentrum für Raumlufttechnik (ÖSZR) bietet Aus- und Weiterbildung zum Themenkomplex “Raumlufttechnik, Raumluftqualität & Lufthygiene” an. Durch die Tätigkeit in Gremien und Ausschüssen gestaltet das offizielle VDI-Schulungszentrum auch den Stand der Technik in Bezug auf die Instandhaltung von Lüftungsanlagen aktiv mit. Von diesem Wissensvorsprung profitieren wiederum die Kunden aus der RLT-Branche.

Die Schulungen des ÖSZR gibt es an mehreren Terminen und verschiedenen Standorten - entweder als reguläre Seminare oder als flexible Inhouse-Schulung, auch Online-Durchführungen sind möglich. Im Herbst 2021 finden etwa folgende Fortbildungsmöglichkeiten statt: