Was sind wirksame Maßnahmen, um die Übertragung lebensbedrohlicher Krankheiten durch die Luft signifikant zu verringern? Was sind HEPA-Filter und welche Partikelgröße ist am schädlichsten? Die Antworten auf diese Fragen gibt die digitale Filterakademie von Camfil.

Das Trainingsangebot der Akademie richtet sich an Planer, Einkäufer wie Fachkräfte und befasst sich mit der Technik der Luftfiltration und aktuellen Branchenneuerungen. Im Oktober findet ein umfassendes Webtraining statt, das aus Vorträgen zu unterschiedlichen Themen, aktuellen Informationen zu Normen und Richtlinien sowie dem Austausch mit Branchenexperten besteht. Anmeldungen sind kostenfrei, Teilnehmer können sich aussuchen, ob einzelne Vorträge oder alle besuchen wollen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.