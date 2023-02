Dieser Erfolg verdankt sich einer zentralen Neuerung des Contour 21 Plus Waschtisches: Der patentierten Finne. Deren Design in Kombination mit der spezifischen Neigung der Beckeninnenflächen sorgt dafür, dass das Wasser in einem flacheren Winkel auftrifft. Dadurch werden Spritzer links und rechts an die Beckenwände geleitet, anstatt sich über den Beckenrand hinaus zu verteilen. Der Waschtisch Contour 21 Plus reduziert so Spritzer nachweislich um über 90 Prozent und verringert mikrobiologische Kontaminationen signifikant. Wichtig für die Gesamtfunktion ist dabei, dass die verwendete Armatur so fixiert ist, dass der Wasserstrahl aus einem idealen Winkel und der richtigen Höhe auftrifft. Ideal Standard bietet im Rahmen seines Programms zur Komplettausstattung im Gesundheits- und Pflegewesen sowohl sensorgesteuerte, berührungslose Armaturen an, als auch Armaturen, die mit dem Ellenbogen zu bedienen sind. Contour 21 Plus Waschtische sind zusätzlich mit der antibakteriellen Glasur SmartGuard ausgerüstet.

