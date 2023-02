Mit dem Einsatz von bluemint® Steel von thyssenkrupp hat Kaldewei Anfang Oktober eine neue Ära in der sanitären Fertigung des Unternehmens eingeläutet. Jetzt kommen die ersten Premium-Produkte aus dem klimafreundlichen Stahl in den Handel: Berücksichtigt man die Emissionen aus der Vorkette wie Förderung und Transport der Rohstoffe weist das Endprodukt einen um 70 Prozent geringeren CO₂-Fußabdruck nach dem international anerkannten Green-House-Gas-Protocol aus. In einer limitieren Auflage werden die Waschtischschale Miena, die Badewannen Puro und Puro Duo sowie die neue Duschfläche Superplan Zero unter der Submarke Kaldewei nature protect ab sofort über ausgewählte Händler vertrieben.