„bluemint® Steel gibt uns und unseren Partnern die Gewissheit, schon heute hochwertigsten Stahl mit einer niedrigen CO₂-Intensität einsetzen zu können“, unterstreicht Franz Kaldewei die Bedeutung der Bestellung. Insbesondere für das Erreichen der Kaldewei Klimaziele, festgeschrieben in den Science Based Targets und ausgerichtet am Pariser Klimaschutzabkommen, sei der CO₂-reduzierte Stahl sehr wichtig. Nun sei man der erste Hersteller weltweit, der mit dem zertifizierten Stahl arbeite. Die lange Nutzungsdauer von 30 oder mehr Jahren sowie die vollständige Kreislauffähigkeit des Materials sprechen für die Kaldewei Badlösungen. Mit der Reduktion von CO₂ in der Herstellung nehme man eine weitere Hürde, um Kunden ein Premiumprodukt anbieten zu können, das Luxus mit Nachhaltigkeit verbinde, so Franz Kaldewei. „Wir nennen das ‚Luxstainability‘“, erklärt er weiter.