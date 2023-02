Auch für Klaus Höckner, Vorstand der Bautechnischen Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg, ist die Verwendung der verbesserten Verfahren ein wichtiger Schritt, denn: „Eine intelligente Schad- und Störstoffanalyse digital unterstützt, ist die Grundlage für einen gelungenen Rückbau. Damit können jene Stoffe bereits vor dem Abbruch identifiziert werden, die sich negativ auf eine weitere Verwertung auswirken würden. Darunter fallen unter anderem Asbest, Schadstoffe in der Dämmung, teerhaltige Materialien, Abdichtungen oder Asphalt. Die Analyse betrifft aber generell alles, was den Abbruch stören könnte wie Fenster, Türen, Gipskartonwände oder abgehängte Decken und vieles mehr.“ Mittels Drohnen- und Fotoaufnahmen wird das Altgebäude digital erfasst und mit der „Scan to BIM“-Methode in 3D am Plan als Grundlage für die Neuplanung abgebildet. Damit lässt sich genau erfassen, welches Material für die Wiederverwertung geeignet ist und in welchen Mengen. „Wir können die Anzahl der Fenster ablesen oder auch die Stückzahl der Dachziegel errechnen und erkennen, welches Material selektiert beziehungsweise in die Hauptbestandteile für die Wiederverwertung getrennt oder fragmentiert werden muss“, so Wernik.

Beim Abbruch des alten Seniorenwohnheims am Gangsteig in Golling sollen mit der Anwendung der weiterentwickelten Methoden rund 4.300 Tonnen an Recyclingmaterial gewonnen werden. Mehr als ein Drittel davon wird für die Errichtung der neuen Wohnanlage verwendet, darunter auch der alte Holz-Dachstuhl und 570 Tonnen Ziegel. Der Baustart für das Wohnbauprojekt der Salzburg Wohnbau ist im Juli 2022 geplant.