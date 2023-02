Für Christian Rüsche, Geschäftsführer Österreich, ist das neue Seminarcenter zugleich Ausdruck der Verbundenheit mit den Fachplanern und Installateuren, aber auch dem Fachgroßhandel, denn „deren Vertrauen in unsere Produkte und Systeme war und ist der Grundstein für die erfreuliche Entwicklung, die Viega gerade in den vergangenen Jahren auf dem österreichischen Markt genommen hat". Diese Partnerschaft möchte man weiter intensivieren, beispielsweise durch die Seminare, oder das neue Seminarcenter, welches zu einem Branchentreffpunkt für den Austausch und das Knüpfen von Kontakten werden solle, um sich "gemeinsam den Herausforderungen des zukünftigen Bauens zu stellen".

Welche Herausforderungen damit vor allem gemeint sind, wird bei einem Besuch in dem von ATP architekten ingenieure geplanten Seminarcenter deutlich: Denn hier sind die entscheidenden Entwicklungen der kommenden Jahre – wie die integrale Planung mit BIM, die Betrachtung eines Gebäudes über den gesamtem Lebenszyklus hinweg oder der ressourcenschonende Umgang mit Energie, also Nachhaltigkeit – bereits eingeflossen.

„An und in dem Neubau können wir jetzt in der Praxis zeigen, wie sich Fachplaner und Installateure mit unseren Produkten und Systemen, aber auch unseren ergänzenden Services am besten darauf einstellen können. Wir bieten also konkrete Unterstützung in einem fachlichen Umfeld, das von Jahr zu Jahr komplexer und anspruchsvoller wird. Als Partner der TGA-Branche sehen wir uns aber in der Verantwortung, genau das zu leisten – und das neue Seminarcenter ist dafür der in jeder Hinsicht passende Rahmen“, sagt Christian Rüsche. Der Seminarbetrieb startet – vorbehaltlich der aktuellen Corona-Entwicklungen – mit dem Herbstprogramm ab September.