Von 13. bis 15. Februar 2026 kehrt die Publikumsmesse „Bauen und Energie“ – zuletzt 2020 mit mehr als 500 Ausstellern – unter neuem Namen und mit einem innovativen Konzept in die Messe Wien zurück. Als Veranstalter der Nachfolgemesse „smart.bau.energy Wien“ fungiert JU.connects.

Katharina Weishaupt, Geschäftsführerin der Viecon, vormals Messe Wien, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Mit Thomas P. Jungreithmair haben wir einen erfahrenen Messeprofi an unserer Seite, der erst kürzlich mit der neuen Fachmesse E-nnovation Austria gezeigt hat, dass zeitgemäße Messeformate die Basis für eine erfolgreiche Messe sind.“ Auch Jungreithmair ist überzeugt, dass es neue Formate braucht, um Messen für Besucher*innen attraktiv zu machen. „Infotainment und der Erlebnischarakter sind mittlerweile ebenso wichtig wie die Vielfalt an Ausstellern“, so der Messeexperte. „Wir sind laufend auch auf großen internationalen Messen unterwegs, um Ideen zu sammeln und zu sehen, was begeistert.“

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!